Американец купил старый дом и обнаружил в саду приятный сюрприз. Фото

В США житель Техаса 35-летний Джон Рейнольдс купил старый дом, в саду которого обнаружил бассейн.

Как сообщает, BoredPanda, техасец купил дом за 20 тысяч долларов с целью отремонтировать его и перепродать дороже. Но к своему удивлению он обнаружил у дома большой бассейн на 181,8 м³.

Бассейн "спрятался" под кучей мусора boredpanda.com

Бассейн "спрятался" под кучей мусора boredpanda.com

Сразу после покупки задний двор дома выглядел удручающе.

После того, как через несколько месяцев после покупки пошел проливной дождь, Джону позвонил сосед с вопросом, нашел ли он бассейн.

Бассейн "спрятался" под кучей мусора boredpanda.com

Бассейн "спрятался" под кучей мусора boredpanda.com

Я сказал: "Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня нет бассейна", а он сказал: "Есть". Когда я вышел, то смог увидеть очертания бассейна и воду, которая стояла внутри. Я был в шоке.

Смыв грязь и очистив бассейн от земли мужчина оценил масштаб находки.

Бассейн "спрятался" под кучей мусора boredpanda.com

Джон первоначально думал, что немного бетонной кромки, которая виднелась, была частью патио или цветочных клумб. На уборку бассейна и приведение его в надлежащее состояние ушло полтора года и 10 тысяч долларов. Он был заполнен старой садовой мебелью, автозапчастями и многим другим.

Теперь Джон не хочет продавать дом, хотя его стоимось теперь значительно увеличилась.

"Такое ощущение, что я нашёл выигрышный лотерейный билет", — сказал он.