ЖК Greenville Park раздает квадратные метры по акции: кто может претендовать

Жилой комплекс Greenville Park в связи с новогодними праздниками проводит акцию для покупателей квартир: застройщик дарит дополнительные "квадраты".

Об условиях акции сообщается на официальном сайте ЖК.

"Новогоднее чудо от ЖК Greenville Park! Дарим 10 м2 пространства для реализации ваших смелых идей. При покупке квартиры в ЖК Greenville Park получите 10 м2 в подарок! Спешите, количество акционных квартир ограничено!", - говорится в сообщении.

Детали акции можно узнать в центре продаж по улице Глубочицкой, 28 в Киеве. Известно также, что акционное предложение будет действительным до 15 января 2021 года.

Описание: ЖК Greenville Park Источник: greenville-park.com.ua Alt:

Greenville Park - первый жилой комплекс в Киеве с концепцией гармоничной жизни для семьи. В нем соединились вместе современная архитектура и высокое качество отделки, собственная развитая инфраструктура, безопасность и удобное расположение в центре столицы. Застройщику удалось реализовать формат "город в городе".

На огромной территории расположились магазины, сервисы, детсады, школы, игровые и спортивные площадки.

Девелоперами проекта выступают компании "НЕСТ" (Киев) и Greenville (Львов). Они уже много лет известны на украинском рынке недвижимости, возводят как жилые, так и нежилые помещения.