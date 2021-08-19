Жители Николаева взбунтовались против строительства отстойника для фур

Жители микрорайона Матвеевка в Николаеве выступили с акцией протеста на сессии горсовета, требуя не допустить строительства отстойника для фур.

Как сообщают местные СМИ, площадь будущей застройки – около 37 гектаров. Выступившая от лица жителей микрорайона Наталья Костенко, заявила, что это слишком большая территория, и люди не хотят, чтобы по их улицам сновали грузовики.

"37 га земли – рядом с существующей жилой и перспективной застройкой, планируют построить отстойник. Почему мы должны отбиваться? 37 га земли – это 37 стадионов! Нам что, больше не под что использовать землю? У меня огромная просьба к депутатам горсовета: подумайте, прежде чем это предпринимать. Это будет война", - заявила местная жительница.

Описание: Строительство отстойников для фур возмутило киевлян Источник: pixabay.com Alt:

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что строительство отстойников – это инициатива Службы автодорог. Их должны построить на въезде в город, располагаться они должны не менее 3 км до ближайших домов. Всего в городе собираются построить три таких отстойника – со стороны Одессы и Херсона. Строительство должно финансироваться из госбюджета, а не местного.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в этом городе возник скандал, связанный со строительством супермаркета на территории зеленой зоны возле автовокзала, компанией, связанной с депутатом. Известно, что строительство супермаркета здесь противоречит Генеральному плану и плану зонирования.