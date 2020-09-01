Жильцы новостроек переплачивают за услуги ЖКХ – КГГА

Децентрализация систем отопления, которая развернулась по всей стране, крайне опасна, так как жильцы новостроек фактически переплачивают за услуги ЖКХ из-за штрафов и пеней, начисленных за газ.

Об этом рассказала начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Вера Радченко, передает Ubr.ua.

"Децентрализация отопления в масштабах всего государства очень опасна. Застройщик, построив дом, сделав там газовую котельную, передав ее в обслуживание, не прогнозирует дальнейшую работу этой котельной. Предприятие, которое обслуживает дом, 10 лет запускает эту котельную в отопительный сезон, ничего не делая с оборудованием. Потом бросает это оборудование, а люди, которые пытаются его "подхватить", уже понимают, что оборудование уже практически нерабочее", – сообщила Радченко.

Как не переплачивать за ЖКХ pixabay.com

По ее словам, жильцы оказываются перед ситуацией, что необходимо ремонтировать оборудование, а на него в тарифе не закладывалось расходов.

"Мало того, предприятие могло за это время накопить долги за газ. У нас бывает, когда по 2-3 млн грн на доме, в котором 300-500 жителей", – привела пример Радченко.

На задолженность такого предприятия за газ Нафтогаз также накладывает штрафы и пени, и жильцы новостроек вынуждены гасить космические суммы за услуги ЖКХ, которые по факту стоят существенно меньше. Но при этом городская администрация жильцам таких домов уже помочь не может, так как это совместное имущество жильцов и КГГА не может тратить на это бюджетные средства.