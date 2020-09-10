Застройщик через суд выбил у КГГА разрешение на застройку на Оболони

Департамент градостроительства и архитектуры Киеской городской госадминистрации должен будет предоставить ООО "Дженерейшн" градостроительные условия и ограничения для проектирования жилищно-административного комплекса c паркингами на ул. Приречная (возле залива Собачье Устье) в Оболонском районе.

Соответствующее решение принял 4 сентября Окружной административный суд Киева, передают "Наші Гроші".

Как сообщает издание, ООО "Дженерейшн" является собственником указанного участка. Фирма купила землю на торгах в 2017 году. В мае Дженерейшн обратился в Департамент с заявлением о выдаче ГУО, однако получил отказ из-за несоответствия намерений застройки требованиям Генплана столицы, то есть функциональному назначению участка.

Суд разрешил застройку на берегу в Оболонском районе столицы pixabay.com

ОАСК признал это противоправным и отменил приказ Департамента градостроительства, которым фирме отказано в предоставлении ГУО, ссылаясь на то, что несоответствие намерений застройки Генплана при рассмотрении дела не доказана. Суд пришел к выводу, что в ответе Департамента отсутствует любое обоснование оснований отказа в предоставлении Дженерейшн градостроительных условий.

При этом суд указал, что намерения фирмы по застройке соответствуют целевому назначению участка - для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

ООО "Дженерейшн" было создано в апреле 2017 года. Владельцами компании являются Илья Страх и ООО "Конкорд Консалтинг", конечным бенефициарным владельцем которого через кипрскую компанию "Авалия Инвестмент Лимитед" является Игорь Мазепа, владелец инвестиционной компании "Concorde Capital".