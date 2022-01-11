Запустился телеграм-канал xoDIMo о лучших местах Киева и области

В начале этого года при поддержке группы компаний DIM запустился телеграм-канал xoDIMo. Это социальный проект, который проведет пользователей по лучшим местам Киева и Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Отмечается, что цель проекта – помочь киевлянам и гостям столицы больше узнать об интересных местах и событиях, которые происходят в Киеве. Авторы xoDIMo публикуют видеообзоры и предлагают различные идеи как провести время с семьей, друзьями или даже наедине.

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По словам директора по маркетингу группы компаний DIM Ирины Михалевой, для каждого отдыха есть свое оптимальное время и место, а телеграм-канал поможет найти тот способ времяпровождения, который не разочарует. "ХoDIMo как сомелье впечатлений — знает, какое место подобрать к определенному событию и с кем его посетить", - добавила она.

Как сообщили в пресс-службе, кроме видеообзоров на канале посетители увидят интересные тексты и фоторепортажи, дайджесты с лучшими локациями и комментраиями лидеров мнений и многое другое.

Подписаться на xoDIMo можно перейдя по ссылке.