За строительство без документов под Киевом мужчина пойдет под суд

В Киевской области будут судить мужчину за строительство без документов на самовольно занятом земельном участке.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый самовольно занял земельный участок площадью 0,25 га на территории одного из сельских советов Вышгородского района и без необходимых документов построил на нем здание", - сообщили в прокуратуре.

Дело о самовольном строительстве отправлено в суд pixabay.com

Правоохранители отмечают, что в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине объявили в розыск застройщика, который возводил ЖК на территории НИИ энергетики в Подольском районе Киева.