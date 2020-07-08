УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

За строительство без документов под Киевом мужчина пойдет под суд

08.07.2020 - 09:02

В Киевской области будут судить мужчину за строительство без документов на самовольно занятом земельном участке.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый самовольно занял земельный участок площадью 0,25 га на территории одного из сельских советов Вышгородского района и без необходимых документов построил на нем здание", - сообщили в прокуратуре.

Дело о самовольном строительстве отправлено в суд

pixabay.com

Правоохранители отмечают, что в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине объявили в розыск застройщика, который возводил ЖК на территории НИИ энергетики в Подольском районе Киева.

Комментарии

748
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Киевсовет выделил пострадавшим от взрыва на Позняках 20 млн гривен

Киевсовет выделил пострадавшим от взрыва на Позняках 20 млн гривен

Деньги пойдут на ремонт и обустройство

07.07.2020 - 17:01
В Лондоне построили дом, с необычной крышей для сбора дождевой воды. Фото

В Лондоне построили дом, с необычной крышей для сбора дождевой воды. Фото

Экологическое жилье Sun Rain поможет приблизить людей к природе

07.07.2020 - 15:59
Кличко рассказал, как Киевсовет может помочь инвесторам Укрбуда

Кличко рассказал, как Киевсовет может помочь инвесторам Укрбуда

Мэр считает, что Киевсовет обязан помочь пострадавшим инвесторам

07.07.2020 - 14:20
В Испании разработали новую систему мониторинга цен на арендованную недвижимость

В Испании разработали новую систему мониторинга цен на арендованную недвижимость

База содержит 11,2 млн данных по аренде

07.07.2020 - 12:58
Застройщики рассказали, как справляются с последствиями карантина

Кризис кризису рознь: застройщики рассказали, как справляются с последствиями карантина

07.07.2020 - 12:57