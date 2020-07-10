УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

За первое полугодие молодые семьи с помощью госпрограмм купили 296 квартир

10.07.2020 - 09:46

За шесть месяцев 2020 года с помощью государственных программ было куплено украинскими семьями 296 квартир общей площадью 17,3 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе Госмолодежьжилья.

В частности, в Киеве квартиры по жилым программам расположены в многоэтажке в Оболонском районе (проул. Балтийский, 23), где сразу 18 молодых семей стали новоселами. Также в столице введено в эксплуатацию два жилых комплекса корпорации Укрбуд – первые две секции ЖК ПЕКТОРАЛЬ (Святошинский район) и ЖК НОВОМОСТИЦКИЙ (Подольский район). Через механизмы обеспечения жильем, которые реализует Госмолодежьжилье, собственные квартиры в этих домах приобрели 7 семей.

В Кременчуге (Полтавская область) введен в эксплуатацию 3-секционный многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Троицкая, 37-В. При содействии Полтавского регионального управления Госмолодежьжилья 11 семей приобрели здесь жилье.

В Тернополе завершили строительство и ввели в эксплуатацию 9-этажный жилой дом по адресу: ул. Подволоческое шоссе.

Молодые семьи используют госпрограммы для покупки недвижимости

pixabay.com

Уже в первые дни второй половины года вводятся в эксплуатацию новые жилые объекты. Так, 2 июля в Виннице введен в эксплуатацию дом по адресу: ул. Пирогова, 89а. В этом доме Винницким региональным управлением Госмолодежьжилья оказана государственная поддержка 9 семьям.

В пресс-службе подчеркнули, что работа всех региональных управлений продолжается. В Фонде ждут новые введения жилых домов в эксплуатацию, как и на очередные новоселья украинских семей.

Комментарии

603
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В Киеве рухнул кран во время строительства метро на Виноградаре. Фото

В Киеве рухнул кран во время строительства метро на Виноградаре. Фото

Люди в результате происшествия не пострадали

10.07.2020 - 10:24
Одесский суд приостановил строительство ЖК на склоне 13-й станции Фонтана

Одесский суд приостановил строительство ЖК на склоне 13-й станции Фонтана

Правозащитники считают, что ГУО выдали с нарушениями

10.07.2020 - 09:05
Все банки должны предоставлять ипотеку не выше 10% - Зеленский

Все банки должны предоставлять ипотеку не выше 10% - Зеленский

Президент пообещал, что до конца года ситуация с ипотечными кредитами улучшится

09.07.2020 - 16:51
Кабмин изменил порядок кредитования жилья для ветеранов АТО и переселенцев

Кабмин изменил порядок кредитования жилья для ветеранов АТО и переселенцев

На финансирование программы предусмотрено 14,6 млн гривен

09.07.2020 - 15:46
Суд рассмотрит незаконность ликвидации ГАСИ

Суд рассмотрит незаконность ликвидации ГАСИ

Истцом в этом деле выступает общественная организация Минстрой

09.07.2020 - 15:08