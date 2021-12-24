Во Львове собрали рекордный "урожай" штрафов с недобросовестных застройщиков

В 2021 году недобросовестные застройщики пополнили бюджет Львова на рекордную сумму – 11 млн гривен.

Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в городском совете, подводя итоги работы ГАСКа за год.

"Это самый высокий показатель в Украине, по которому Львов опередил даже Киев и Одессу. И, кстати, самая большая за последние пять лет сумма штрафов, собранных в течение года", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что в этом году строительная отрасль пережила значительные изменения, была окончательно ликвидирована Госархстройинспекция, а вместо нее начала работу Госинспекция архитектуры и градостроительства. Отмечается, что городской ГАСК подал документы на получение полномочий на территории всей Львовской ОТГ.

В свою очередь глава одесского ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что за год его ведомство добилось сноса более сотни незаконно построенных объектов. Так, уточняя, он отметил, что было принято 189 распоряжений о демонтаже объектов, большинство из которых уже реализованы, а нахалстрои убрали либо сами собственники, либо представители коммунального предприятия "Одеспроект".

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно Львовский ГАСК завершил проверку апарт-комплекса LemCity по улице Липинского, 54, по результатам которого вынесли несколько штрафов на общую сумму около 400 тысяч гривен.