Власти Киева разрешили построить 15-этажную заправку

В Киеве компания КИБ собирается построить на пересечении улиц Полярной и Богатырской огромный дорожный сервис, высотой в 15 этажей. Соответствующее градостроительные условия и ограничения были выданы Киевской городской госадминистрацией, передает Profidom.com.ua.

Согласно ГУО, допустимая высота здания – 45 метров (15 этажей), но окончательную высоту определит проектная документация.

Участок, на котором будет происходить строительство – 0,19 га. В Генплане говорится, что он является территорией улиц и дорог и предназначен для строительства АЗС и кафе с дополнительными пристройками.

Описание: Здесь хотят построить огромную заправку Источник: google.com/maps Alt:

Между тем, стало известно, что ООО "КИБ" также арендует рядом ще четыре участка, суммарная площадь которых составляет 0,06 га.