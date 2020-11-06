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Власти Киева разрешили построить 15-этажную заправку

Владимир Гришенко 06.11.2020 - 09:49

В Киеве компания КИБ собирается построить на пересечении улиц Полярной и Богатырской огромный дорожный сервис, высотой в 15 этажей. Соответствующее градостроительные условия и ограничения были выданы Киевской городской госадминистрацией, передает Profidom.com.ua.

Согласно ГУО, допустимая высота здания – 45 метров (15 этажей), но окончательную высоту определит проектная документация.

Участок, на котором будет происходить строительство – 0,19 га. В Генплане говорится, что он является территорией улиц и дорог и предназначен для строительства АЗС и кафе с дополнительными пристройками.

Описание:

Здесь хотят построить огромную заправку

Источник:

google.com/maps

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Между тем, стало известно, что ООО "КИБ" также арендует рядом ще четыре участка, суммарная площадь которых составляет 0,06 га.

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