Власти Киева разрешили построить 15-этажную заправку

В Украине цены на строительство продолжают расти
Наиболее подорожало строительство промышленных сооружений
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В Киеве компания КИБ собирается построить на пересечении улиц Полярной и Богатырской огромный дорожный сервис, высотой в 15 этажей. Соответствующее градостроительные условия и ограничения были выданы Киевской городской госадминистрацией, передает Profidom.com.ua.
Согласно ГУО, допустимая высота здания – 45 метров (15 этажей), но окончательную высоту определит проектная документация.
Участок, на котором будет происходить строительство – 0,19 га. В Генплане говорится, что он является территорией улиц и дорог и предназначен для строительства АЗС и кафе с дополнительными пристройками.
Здесь хотят построить огромную заправку
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Между тем, стало известно, что ООО "КИБ" также арендует рядом ще четыре участка, суммарная площадь которых составляет 0,06 га.
Наиболее подорожало строительство промышленных сооружений
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