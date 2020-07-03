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В Запорожской области госрегистратор попался на махинациях с квартирами

03.07.2020 - 10:03

В Запорожье государственный регистратор, используя служебное положение, оформил квартиру на нового владельца, в то время как по решению суда, она должна была отправиться в коммунальную собственность ввиду отсутствия наследников.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как оказалось, сомнительные сделки с квартирами проводил регистратор одного из сельских советов Запорожской области вопреки требованиям закона, не проверив в установленном законом порядке подлинность и достоверность представленных ему документов. В итоге квартира по улице Магистральной стоимостью почти 400 тысяч гривен была оформлена за новым владельцем. При этом реальные собственники недвижимости умерли, а никто из наследников не заявил на нее права. Поэтому по закону эта недвижимость должна была перейти в собственность территориальной громады Запорожья.

Госрегистратор попался на махинациях с недвижимостью

pixabay.com

Регистратору вменяют совершение сразу двух преступлений – злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды и проведение несанкционированных действий с информацией. Следователи по согласованию с прокурором уже сообщили о подозрении государственному регистратору по данным фактам.

На спорную квартиру сейчас наложен арест. Расследование продолжается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Закарпатской области чиновник, используя свое положение, незаконно перерегистрировал право собственности на недвижимость юридических лиц. Установлено четверо пострадавших лиц, которым, по предварительным данным, нанесен ущерб на сумму около 10 млн гривен.

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