В Запорожье на месте 30-летнего недостроя возведут новый жилой дом

Запорожье на месте заброшенного 30-летнего недостроя по проспекту Юбилейному, 24б в Хортицком районе, построят новый жилой комплекс.

Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета уже согласовал градусловия. Выдали их компании "Виталайн-Плюс".

Как отмечается в документах, застройщик может возвести жилой дом высотой 22,5 метра, площадь застройки – 0,14 га, что составит 25% от площади земельного участка (кадастровый № 2310100000:06:011:0051, площадь 0,5712 га).

Описание: Недострой на Юбилейном в Запорожье Источник: akzent.zp.ua Alt:

Как сообщают местные СМИ, ранее, еще в 1996-м году на этом месте начали строить жилой дом, однако довести его до ума не получилось, в итоге строительство заморозили.

Отмечается, что недострой находится в зоне смешанной многоэтажной жилой застройки и общественной застройки. Здесь можно строить жилые дома выше девяти этажей при условии разработки детального плана территорий или градостроительного расчета.

Согласно данным портала YouControl, ООО "Виталайн-Плюс" было создано почти 14 лет назад, уставный капитал – 1,5 млн гривен. Руководит компанией Александр Троцкий, бенефициаром является – Андрей Волощенко. Учредитель – ООО "Днепр 2020".

Фирма "Виталайн-Плюс" арендовала землю с недостроем в конце 2014 года на 9 лет.

Как отмечается, участок становился предметом судебных разбирательств в Хозяйственном суде Запорожской области. В 2004 году землю передали в аренду компании "Украинско-израильское предприятие "ДБС-Груп" (бенефициары Максим Дрозденко и Геннадией Базаев). Прокуратура требовала разорвать договор аренды между компанией и горсоветом. В 2016 году производство закрыли.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Запорожья на проспекте Маяковского, 30 на участке 4,8 га, где располагается стадион "Олимпийские надежды", собираются построить жилую высотку. Ранее здесь предполагалось строительство нового спорткомплекса.