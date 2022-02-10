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В Запорожье на месте 30-летнего недостроя возведут новый жилой дом

Владимир Гришенко 10.02.2022 17:53

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Запорожье на месте заброшенного 30-летнего недостроя по проспекту Юбилейному, 24б в Хортицком районе, построят новый жилой комплекс.

Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета уже согласовал градусловия. Выдали их компании "Виталайн-Плюс".

Как отмечается в документах, застройщик может возвести жилой дом высотой 22,5 метра, площадь застройки – 0,14 га, что составит 25% от площади земельного участка (кадастровый № 2310100000:06:011:0051, площадь 0,5712 га).

Описание:

Недострой на Юбилейном в Запорожье

Источник:

akzent.zp.ua

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Как сообщают местные СМИ, ранее, еще в 1996-м году на этом месте начали строить жилой дом, однако довести его до ума не получилось, в итоге строительство заморозили.

Отмечается, что недострой находится в зоне смешанной многоэтажной жилой застройки и общественной застройки. Здесь можно строить жилые дома выше девяти этажей при условии разработки детального плана территорий или градостроительного расчета.

Согласно данным портала YouControl, ООО "Виталайн-Плюс" было создано почти 14 лет назад, уставный капитал – 1,5 млн гривен. Руководит компанией Александр Троцкий, бенефициаром является – Андрей Волощенко. Учредитель – ООО "Днепр 2020".

Фирма "Виталайн-Плюс" арендовала землю с недостроем в конце 2014 года на 9 лет.

Как отмечается, участок становился предметом судебных разбирательств в Хозяйственном суде Запорожской области. В 2004 году землю передали в аренду компании "Украинско-израильское предприятие "ДБС-Груп" (бенефициары Максим Дрозденко и Геннадией Базаев). Прокуратура требовала разорвать договор аренды между компанией и горсоветом. В 2016 году производство закрыли.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Запорожья на проспекте Маяковского, 30 на участке 4,8 га, где располагается стадион "Олимпийские надежды", собираются построить жилую высотку. Ранее здесь предполагалось строительство нового спорткомплекса.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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