В Украине заключили почти 280 тысяч сделок с недвижимостью в прошлом году

В Украине за прошлый год было заключено почти 278 тысяч договоров купли-продажи жилья.

Соответствующие данные привели в Министерстве юстиции Украины.

Так, в 2020 году всего было заключено 277 522 договора купли-продажи, при этом большинство сделок было заключено в четвертом квартале – 249 440. В третьем квартале осуществили 206 081, во втором квартале – 139 661 и в первом – 143 865 сделок.

В последнее время наиболее активно заключали сделки по недвижимости: купля-продажа жилых домов и квартир – 87 948 договоров и сделки с дарственными - 33 997. В то же время количество сделок с земельными участками составило – 74 124.

Описание: В Украине к концу года участились сделки с недвижимостью Источник: pixabay.com Alt:

Также в последний квартал подавляющее число договоров оформили частные нотариусы – более 230 тысяч. И лишь 19 тысяч – государственные.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Госстата, в Украине в прошлом году наблюдался рост цен как на рынке первичной недвижимости, так и на вторичном по сравнению с ценами за 2019 год.

Согласно приведенным данным, наиболее активно квартиры дорожали на вторичке. Здесь цены выросли на 9,8%. В тоже время на первичном рынке рост составил 6,9%.