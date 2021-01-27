В Украине заключили почти 280 тысяч сделок с недвижимостью в прошлом году

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В Украине за прошлый год было заключено почти 278 тысяч договоров купли-продажи жилья.
Соответствующие данные привели в Министерстве юстиции Украины.
Так, в 2020 году всего было заключено 277 522 договора купли-продажи, при этом большинство сделок было заключено в четвертом квартале – 249 440. В третьем квартале осуществили 206 081, во втором квартале – 139 661 и в первом – 143 865 сделок.
В последнее время наиболее активно заключали сделки по недвижимости: купля-продажа жилых домов и квартир – 87 948 договоров и сделки с дарственными - 33 997. В то же время количество сделок с земельными участками составило – 74 124.
В Украине к концу года участились сделки с недвижимостью
pixabay.com
Также в последний квартал подавляющее число договоров оформили частные нотариусы – более 230 тысяч. И лишь 19 тысяч – государственные.
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Госстата, в Украине в прошлом году наблюдался рост цен как на рынке первичной недвижимости, так и на вторичном по сравнению с ценами за 2019 год.
Согласно приведенным данным, наиболее активно квартиры дорожали на вторичке. Здесь цены выросли на 9,8%. В тоже время на первичном рынке рост составил 6,9%.
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