В Украине обновлен перечень стандартов для промышленности строительных материалов

В Министерстве развития громад и территорий Украины утвердили обновленный перечень стандартов по промышленности строительных материалов.

Об этом сообщает в среду, 8 июля, пресс-служба Минрегиона.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов подписал приказ "Об утверждении Перечней национальных стандартов, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия изделий требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень утвержден в соответствии с Законом Украины "О технических регламентах и оценке соответствия" и постановлением Кабинета министров Украины "Об определении сфер деятельности, в которых центральные органы исполнительной власти и Служба безопасности Украины осуществляют функции технического регулирования".

В Украине новые стандарты промышленности по стройматериалам pixabay.com

Согласно законодательству, строительные изделия должны отвечать основным требованиям, определенным в Техническом регламенте относительно сооружений, в которых они применяются, в частности, национальным стандартам ГСТУ и гармонизированными европейскими ГСТУ Б EN, строительным нормам и должны быть промаркированы национальным знаком соответствия. Только такие изделия могут свободно продаваться и использоваться в строительстве на территории Украины.

Последний раз перечень национальных стандартов относительно соответствия строительных изделий требованиям Технического регламента обновлялся в 2015 году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на введение в Украине регламента Европейского Союза о качестве строительной продукции.