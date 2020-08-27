В Украине хотят ужесточить наказание за доведение зданий до аварийного состояния

Депутаты Верховной Рады хотят ужесточить наказание за доведение домов до аварийного состояния: от увеличения штрафов, до реальных тюремных сроков.

Соответствующий законопроект №3003а был зарегистрирован в парламенте за авторством нардепа Галины Третьяковой.

По ее словам, в Украине не редки случаи, когда объекты, которые могут и должны служить гражданам и государству, сознательно и умышленно доводятся до разрушения для получения материальной выгоды от их продажи за бесценок.

"Кроме финансовых убытков, которые испытывает человек и государство от таких действий, разрушения зданий и сооружений грозит непосредственно жизни и здоровью человека. Противодействие доведения до разрушения зданий и сооружений различного назначения и типа обеспечит не только безопасность общине и сохранит госбюджет от соответствующих убытков, но и сохранит архитектурные и исторические ценности, которые сейчас намеренно доводятся до разрушения", – рассказала Третьякова.

Чем будет грозить умышленное доведение дома до аварийного состояния? pixabay.com

Какое наказание предусматривается в законопроекте:

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах – штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день равен 17 грн) или наказывается общественными работами на срок от 120 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок;

умышленное доведение многоквартирного дома или другого строительного сооружения с общей формой собственности до состояния разрушения из корыстных побуждений или в интересах третьих лиц, совершение физ- или юрлицом в результате действия или бездействия, которые привели или могут привести к разрушению – штраф от 1 500 до 4000 нмдг или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой;

действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившие имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, директор "Института города" Александр Сергиенко заявил, что старые дома эпохи Советского Союза можно не сносить, а, чтобы они стояли и были в удовлетворительном состоянии, необходимо за ними должным образом ухаживать.