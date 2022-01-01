В Турции под незаконной постройкой нашли древнюю синагогу. Фото

В Турции в провинции Анталия (район Сида) снесли незаконную постройку, под которой обнаружили синагогу, построенную в VII веке нашей эры.

Как сообщает DHA, по данным историков в Сиде ранее жили евреи. Эти сведения еще раз подтвердила находка, которую нашли археологи, после того, как снесли незаконно построенный дом.

Описание: Раскопки в Анталии Источник: dha Alt:

Также ученые обнаружили в синагоге запись о мужчине Иосифе, пожертвовавшем на ремонт этой синагоги в память о сыне, умершем в два с половиной года.

Описание: Раскопки в Анталии Источник: dha Alt:

Отмечается, что в Сиде в 60-х годах прошлого столетия на фоне туристического бума началось активное строительство. При этом массовая застройка далеко не всегда была законной. В 2014 году турецкие власти признали, что эта местность имеет высокую историческую и археологическую ценность. Это дало возможность сносить самострои на месте которых впоследствии находят культовые сооружения и другие исторические здания.

Описание: Раскопки в Анталии Источник: dha Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, под Киевом в последнее время активно застраивается пригород, в частности и село Ходосовка. Здесь новостройки представлены объектами комфортности классов "эконом", "комфорт" и "бизнес". Застройщики также предлагают и варианты коттеджной застройки. Ученые выяснили, что на этой территории люди жили с древности, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Неподалеку от села находятся Большое Ходосовское городище раннего железного века и Малое Ходосовское городище зарубинецкого времени. Найдены также артефакты и Древней Руси.