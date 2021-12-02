В суд отправили дело чиновника столичного ГАСКа, пойманного на взятке

Дело начальника управления департамента по вопросам госархстройконтроля Киевской городской госадминистрации о взятке, было направлено в суд.

Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как уточнили правоохранители, чиновник обещал не накладывать штрафные санкции на украинца, который проводил с нарушениями реконструкцию нежилого помещения в центре Киева на Крутом спуске. За это начальник ГАСКа требовал взятку в $2 тысячи.

Описание: Чиновника КГГА поймали на взятке Источник: Alt:

Описание: Чиновника КГГА поймали на взятке Источник: Alt:

Чиновника задержали 7 октября сразу после получения денег. Было заведено уголовное дело по статье ст.368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что начальник департамента был назначен на эту должность за 2 недели до инцидента. "Он неоднократно отмечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции", - сообщили источники издания в прокуратуре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на взятке в $20 тысяч задержали бывшую сотрудницу Госархстройинспекции во Львовской области. Бывшая чиновница совместно с руководством департамента львовской ГАСИ организовала схему, по которой взимались средства из застройщиков.