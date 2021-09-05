В США в пустыне хотят с нуля построить самый экологический город в мире

В США в пустыне планируют с нуля построить город, рассчитанный на проживание 5 млн человек с использованием экологически чистых материалов.

Как сообщает Dezeen, за реализацию проекта под названием Телоса взялся основатель датского архитектурного бюро BIG Бьярке Ингельс. Площадь постройки – 150 тысяч акров (более 60 тысяч гектаров). Идею построить в пустыне город предложил бизнесмен Марк Лоре. По задумке он должен стать самым экологически чистым городом в мире. Уже к 20230 году в нем должны проживать первые 50 тысяч человек, а в течение 40 лет население должно вырасти до нескольких миллионов.

Описание: В США в пустыне будут строить новый город Источник: dezeen.com Alt:

Согласно планам, он будет разделен на несколько районов, по расчетам на одном акре будут проживать 33 человека – приблизительную плотность населения имеет город Сан-Франциско. Постройка зданий будет вестись из экологически чистых материалов, фасады зданий покроют растительностью для комфортности проживания, а по дорогам будет ездить автономный транспорт. В центре города возведут большой парк с высокой башней, на которой разместят смотровую площадку. Это сооружение должно стать своеобразным маяком для всего города.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в пустыне штата Калифорния компании Palari и Mighty Buildings пристроят новый район к городу Ранчо Мираж с помощью 3D-принтера. Масштабное строительство должно начаться в конце этого года и закончиться уже следующей весной.