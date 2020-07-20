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В Швейцарии построили бетонный жилой дом, напоминающий склад. Фото

20.07.2020 - 17:02

В Швейцарии построили большой пятиугольный дом для семьи из трех человек, напоминающий склад. Здание полностью бетонное, у него нет облицовки ни снаружи, ни изнутри.

Как сообщает Archdaily, жилье было построено еще в 1981 году. Само здание построено на участке в 182 квадратных метра. В общем форма помещения, а также особенности участка делают это помещение довольно странным.

Необычный жилой дом в Швейцарии

archdaily.com

Так, со стороны озера это узкая трехэтажная грубая бетонная башня, а со стороны улицы – небольшой склад без окон. Единственное отверстие на улицу – это ворота из стали, ведущие ко входу во двор.

Необычный жилой дом в Швейцарии

archdaily.com

Несмотря на свою неприступность и закрытость, помещение довольно светлое из-за большого количества окон.

Необычный жилой дом в Швейцарии

archdaily.com

И снаружи, и изнутри стены, пол или потолок не имеют никакой облицовки и поражают холодом бетона. Единственная разница между покрытием – в жилых зонах бетон отполирован.

Интерьер больше напоминает индустриальный стиль, который содержит деревянную мебель и большое количество окон и стекол.

Необычный жилой дом в Швейцарии

archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами.

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