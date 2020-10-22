В Раде зарегистрировали еще один законопроект о защите инвесторов на рынке недвижимости

В Верховной Раде Украины в среду, 21 октября, был зарегистрирован законопроект под номером 4247, который должен защитить права инвесторов и уменьшить количество афер на рынке недвижимости.

Законопроект внес депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Как отмечается в документе, он должен воспрепятствовать появлению так называемых "строительных пирамид". Для этого следует запретить строительным фондам финансировать разные объекты, перебрасывая средства с одного ЖК в другой. Кроме того, застройщик обязан будет застраховать свою ответственность на своевременное выполнение всех работ.

Также проект закона должен обязать открывать для финансирования строительства эскроу-счета — счета условного хранения, на которых будут храниться средства на возведение конкретного объекта. В то же время документ предусматривает целевое, поэтапное использование средств. Выделение денег должно контролироваться со стороны банков.

Описание: В Раде зарегистрирован законопроект о защите инвесторов Источник: flickr.com Alt:

Как подчеркнул нардеп, работая над данным законопроектом, он использовал опыт европейских стран, где эти правила воплощены в жизнь и работают.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект закона, защищающий права инвесторов перед недобросовестными застройщиками, был опубликован в понедельник, 5 октября, на сайте Минрегиона. Как подчеркивают авторы, он должен очистить рынок недвижимости от различного рода незаконных схем.