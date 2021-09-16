В Раде хотят создать еще раз ВСК по расследованию коррупции в строительстве

В Верховной Раде Украины в среду, 15 сентября, зарегистрировали проект постановления №6061 о создании Временной следственной комиссии, которая должна заняться расследованием возможных фактов нарушений законов в градостроительстве.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Инициатором выступил народный депутат Андрей Пузийчук совместно с другими парламентариями.

Описание: В Раде хотят снова зоздать ВСК по расследованию коррупции в строительстве Источник: lpnu.ua Alt:

Напомним, что в прошлом году уже создавали ВСК по расследованию фактов коррупции в строительной отрасли и злоупотреблений со стороны чиновников государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Прошлую комиссию возглавлял нардеп Пузийчук. Состояла она из 14 парламентариев, большинство из которых – "Слуги народа".

За время своей работы ВСК зафиксировала существенные нарушения действующего законодательства отдельными должностными лицами аппарата ГАСИ, ее территориальных органов и другими чиновниками архитектурно-строительного контроля.