В Одессе застройщик начал разбирать разрушенный дом на Торговой

В Одессе застройщик приступил к разбору завалов жилого дома по улице Торговой, 20, а о строительстве на этом месте высотки речь пока не идет.

Об этом рассказал глава Приморской райадминистрации Марат Королев, передает местное издание "Трасса Е-95".

По его словам, доходный дом Иоанна Бенетато является аварийным зданием, его восстановить не получается. Также с ухудшением погодных условия здание снова может рухнуть, что несет угрозу для окружающих.

Ввиду этих обстоятельств было принято решение о проведении демонтажных работ. При этом, как сообщил чиновник, власти Одессы договорились с застройщиком, что на месте разрушенного здания не будет вестись высотное строительство. Но что возведут здесь – пока остается загадкой.

Описание: Разрушенный дом на Торговой Источник: odessa-life.od.ua Alt:

Королев также уточнил, что всех проживающих из этого дома отселили, а застройщик выкупил у семей их квартиры.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в понедельник, 18 мая, около половины пятого вечера в Одессе на улице Торговой, 20, произошел частичный обвал стены четырехэтажного жилого дома. Стена упала от первого до четвертого этажей, а также мансарда. Причиной частичного обрушения дома по Торговой могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке.