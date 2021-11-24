В Киеве раскрыли масштабную схему с землей и дамбами на 4,2 млрд гривен

Масштабную схему по завладению земельными участками и гидротехническими сооружениями на общую сумму в 4,2 млрд гривен предотвратили сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, злоумышленники пытались приватизировать объекты у реки и 12 участков земли в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области. В 2018 году украинец выяснил, что земля и имущество на ней не находится ни в чей собственности, он решил оформить "ответственное хранение". Затем приватизировал и продал. Было возбуждено уголовное дело, сейчас на землю и гидротехнические сооружения наложен арест.

В свою очередь, как выяснили журналисты "Схем", речь идет о причалах и дамбах на Днепре и Оболонском острове общей площадью до 150 тысяч "квадратов". Завладел ими киевский юрист Константин Бойко, благодаря связям с бывшим руководителем столичной полиции Андрею Крищенко, который сейчас является заместителем мэра Виталия Кличко.

Большинство причалов и дамб у берегов Днепра в Киеве построили еще в советское время. Некоторые из них используют для швартовки судов. Большинство таких сооружений находятся в госсобственности, но не все. Есть объекты, которые власти так и не взяли на баланс. Юридически у них нет владельца. Их свободно используют местные жители, иногда к ним приходят речные суда.

Описание: Спортивная база на Оболони Источник: radiosvoboda.org Alt:

Юрист Бойко использовал заявление в полицию, чтобы по просьбе следователя взять гидротехнические сооружения на хранение. Затем он оформил эти объекты в частную собственность и продал их своей же компании, в которой он является совладельцем.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году служба безопасности пресекла схему с 24 земельными участками, общая площадь которых превышает 400 гектаров, а стоимость - 800 млн гривен. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах столицы.