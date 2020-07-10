В Киеве мошенник попался на махинациях с недвижимостью, стоимостью почти 7 млн

Мошенник присвоил два объекта недвижимости в Киеве, общая стоимость которых превышает 6,5 млн гривен.

Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, гражданин с помощью подделки документов завладел недвижимостью, которая ранее принадлежала территориальной громаде Киева. Стоимость объектов, расположенных на улице Грушевского, составляет 6,5 миллионов гривен.

Завершено досудебное расследование. Обвинительный акт направлен суд. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове 41-летний мошенник присвоил пять квартир, хозяева которых умерли, а наследники не успели вступить в права владения или же отсутствуют.