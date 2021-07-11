В Италии реконструировали замок XI века, превратив в гостиницу. Фото

В Италии в регионе Умбрия реставрировали замок XI века, превратив его в роскошный отель, с бассейном и спа-салоном.

Описание: Старинный замок Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, купила поместье Рескьо с участком в 1,5 тысяч га семья итальянских аристократов Больца в 1994 году. В первую очередь они восстановили здесь жилье для себя, затем приняли решение из оставшихся помещений сделать отель. Реставрационные работы длились около 10 лет.

Описание: Старинный замок Источник: dezeen.com Alt:

Задача собственников замка – сделать комфортное проживание здесь, при этом не нарушив историческую аутентичность. В духе старины был разработан дизайн номеров, с соответствующей мебелью, открытой каменной кладкой, старинными деревянными балками, терракотовым кирпичом и деревянными полами, дополненными мозаикой.

Описание: Старинный замок Источник: dezeen.com Alt:

Описание: Старинный замок Источник: dezeen.com Alt:

Также на территории поместья размещается Tabaccaia — табачная фабрика 1940-х годов. Ее впоследствии переоборудовал граф Больца в штаб-квартиру своего мебельного бренда.

В ресторане замка готовят блюда итальянской кухни из продуктов, выращенных в имении.

Между двумя аутентичными зданиями соорудили стеклянный атриум с пальмами, где гости замка могут проводить время за чтением, беседами и смакованием коктейлями и пирожными из бара.

Кроме того, в одной из башен обустроили еще один ресторан с легкими закусками и напитками.

Стоимость проживания в замке немалая - от 980 евро за ночь, при этом минимальный срок бронирования - три дня, что обойдется гостю минимум в 3000 евро. Ночь в самом дорогом номере стоит 2020 евро. Он занимает три этажа и включает две спальни, гостиную и террасу на крыше с ванной под открытым небом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, французы решили построить настоящий средневековый замок, причем сделать это по аутентичным технологиям, без применения современных материалов и инструментов.