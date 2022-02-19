В Испании суд постановил снести виллы на элитном курорте. Фото

Верховный суд Испании постановил снести жилую недвижимость на курорте Marina Isla de Valdecañas. Это территория площадью в 153 гектаров, здесь располагается 186 вилл, искусственный пляж, поле для гольфа.

Описание: В Испании снесут дорогой курорт Источник: elperiodicoextremadura.com Alt:

Как сообщает el Periodico Extremadura, строительство вилл возле водохранилища Вальдеканьяс началось в 2007 и закончилось в 2011 году. Здесь удивительная природа и жители наслаждались ею около 9 лет. Курорт пользовался большой популярностью среди местных элит: политиков, артистов, богачей. Однако выяснилось, что строительство велось на территории охраняемого заповедника. В итоге экологи подали в суд и выиграли дело. Застройщик и собственники недвижимости должны вернуть все в первозданный вид.

Описание: В Испании снесут дорогой курорт Источник: elperiodicoextremadura.com Alt:

Отмечается, что суд в 2020 году сначала принял решение о частичном сносе поселка, однако уже в 2022 году дело пересмотрели и теперь снести должны все дома. Жильцы подали апелляцию на данное решение, которая еще не была рассмотрена. Снос курорта может обойтись в 200 млн евро.

Как сообщали НЕРУХОМІ, во Франции суд распорядился снести особняк британского миллионера Патрика Дитера, который был построен без разрешительных документов.