В Госгеокадастре сменилось руководство

Кабинет министров во время внеочередного заседания в понедельник, 21 декабря, уволил Романа Лещенко с должности главы Госгеокадастра.

Об этом написал народный депутат и представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан у себя в Facebook.

Как он уточнил, увольнение Лещенко связано с его назначением на должность министра агрополитики.

Другим своим постановлением правительство назначило на должность временного главы Госгеокадастра Алексея Пинчука. Он занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества в этом ведомстве.

Как известно, 17 декабря в Верховной Раде проголосовали за назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Это решение поддержали 242 народных депутата при необходимых 225.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров решил провести масштабную реорганизацию в Госгеокадастре. Так в течение двух месяцев в ведомстве будут ликвидированы главные управления как юридические лица публичного права . Соответствующий приказ был подписан 24 ноября.