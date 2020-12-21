В Госгеокадастре сменилось руководство

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Кабинет министров во время внеочередного заседания в понедельник, 21 декабря, уволил Романа Лещенко с должности главы Госгеокадастра.
Об этом написал народный депутат и представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан у себя в Facebook.
Как он уточнил, увольнение Лещенко связано с его назначением на должность министра агрополитики.
Другим своим постановлением правительство назначило на должность временного главы Госгеокадастра Алексея Пинчука. Он занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества в этом ведомстве.
Как известно, 17 декабря в Верховной Раде проголосовали за назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Это решение поддержали 242 народных депутата при необходимых 225.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабинет министров решил провести масштабную реорганизацию в Госгеокадастре. Так в течение двух месяцев в ведомстве будут ликвидированы главные управления как юридические лица публичного права . Соответствующий приказ был подписан 24 ноября.
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