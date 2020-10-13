В Госбюджете нашли еще 4 млн гривен на жилье для переселенцев

На покупку жилья для переселенцев власти выделили из госбюджета 4 млн гривен, при этом еще 1,7 млн гривен будут выделены из местных бюджетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Как подчеркнули в Министерстве, за эти деньги планируют купить 23 квартиры и 8 домов для 90 человек, которые из-за боевых действий вынуждены были бросить свое жилье.

Квартиры и дома приобретут в таких областях: в Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Херсонской и Черниговской областях.

Описание: Для переселенцев купят 23 квартиры Источник: flickr.com Alt:

В Минреинтеграции напомнили, что согласно статьям Госбюджета на 2020 год, на жилье для переселенцев предусмотрено 20 млн гривен, из которых 12,6 млн гривен были выделены ранее.

Также отмечается, что согласно планам, до конца года для переселенцев приобретут 84 объекта недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Всего жильем планируется обеспечить около 1,5 тыс. человек.