В Австралии термиты съели дом за полмиллиона долларов. Фото

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В Австралии в городе Голд-Кост термиты уничтожили особняк, стоимостью 500 тысяч долларов.
Как сообщает Daily Star, супруги Шон и Сара Сарсон купили дом в конце 2019 года. Однако их не предупредили, что в доме поселились термиты. Строительный инспектор заверил, что с недвижимостью все в порядке.
Однако вскоре после того, как семья заехала в дом, на Сару в ванной комнате из розетки начали вылезать насекомые. По ее словам, это напомнило фильм ужасов.
"Кроме того, у нас есть маленькие дети, им два и три года, и они только сейчас узнают об этом... Здесь в принципе небезопасно находиться, в несущих деревянных балках дыры", – рассказала женщина.
Дом с термитами купила австралийская семья
dailystar.co.uk
Пара обратилась за помощью к другому строительному инспектору, Даниэлу Голину, который заявил супругам, что то, что творится из-за насекомых у них дома, одна из самых страшных вещей, которые он когда-либо видел.
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