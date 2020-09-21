В Австралии термиты съели дом за полмиллиона долларов. Фото

В Австралии в городе Голд-Кост термиты уничтожили особняк, стоимостью 500 тысяч долларов.

Как сообщает Daily Star, супруги Шон и Сара Сарсон купили дом в конце 2019 года. Однако их не предупредили, что в доме поселились термиты. Строительный инспектор заверил, что с недвижимостью все в порядке.

Однако вскоре после того, как семья заехала в дом, на Сару в ванной комнате из розетки начали вылезать насекомые. По ее словам, это напомнило фильм ужасов.

"Кроме того, у нас есть маленькие дети, им два и три года, и они только сейчас узнают об этом... Здесь в принципе небезопасно находиться, в несущих деревянных балках дыры", – рассказала женщина.

Дом с термитами купила австралийская семья dailystar.co.uk

Пара обратилась за помощью к другому строительному инспектору, Даниэлу Голину, который заявил супругам, что то, что творится из-за насекомых у них дома, одна из самых страшных вещей, которые он когда-либо видел.