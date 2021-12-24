Упрощенное отчуждение: как у украинцев будут отбирать участки земли

Власти собираются упростить процедуру отчуждения земельных участков, находящихся в пользовании украинцев. Эта земля может понадобиться для строительства стратегических объектов, таких как автомагистрали или транспортные развязки.

Об этом говорится в законопроекте, инициированного премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как отмечается в пояснительной записке, действующий механизм принудительного отчуждения является слишком долговременным и, как следствие, недостаточно действенным в условиях необходимости строительства новых автомобильных дорог.

Теперь уведомлять о выкупе земельного участка будут не за три, а за два месяца. Вопросы, которые будут возникать, связанные со способом выкупа и размером компенсации, будут решаться всего за месяц, а не за полгода, как сейчас. Если компромисса не удастся достичь, тогда владельцам земли придется обращаться в суд. Решения по таким делам будут рассматриваться по правилам упрощенного искового производства и займет это около месяца.

Описание: У украинцев будут быстрее отбирать землю для строительства дорог Источник: pixabay.com Alt:

По словам юриста Дмитрия Гутгарца, если речь идет о стратегическом строительстве, в частности прокладке новых дорог, такая ситуация не может затягиваться на бесконечное количество времени, а данный законопроект сможет существенно ускорить все процессы. Однако, такое развитие событий может вызвать волну недовольства со стороны украинцев. К примеру, для строительства может понадобиться не весь участок, а лишь его часть. Оплата в таком случае поступит не за весь участок, передает UBR.

Также, по мнению юристов, четко не обозначены и сроки выплат компенсаций за землю, что также ставит простых украинцев в сложное положение. Стоимость участка должна определяться в ходе экспертной оценки, которая будет производиться за счет органа исполнительной власти. При этом сама процедура не исключает коррупционных рисков, считают юристы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строители трассы национального значения "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" в Днепропетровской области снесли жилой дом и заняли земельный участок жительницы села Клешневка Петриковского района. Пострадавшая сообщила о происшествии в местный райотдел полиции, но там не захотели вносить дело в Реестр досудебных расследований, поэтому она вынуждена была обратиться в суд. В итоге полицию таки обязали открыть уголовное дело.