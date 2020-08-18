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Укргазбанк собирается продать недвижимости на полмиллиарда

18.08.2020 - 09:25

Укргазбанк (Киев) выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") недвижимость общей стоимостью 500 млн грн, в том числе жилые дома, нежилые здания, квартиры и земельные участки по всей Украине

Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ в понедельник, 17 августа.

Согласно данным, недвижимость будет выставлена на двух аукционах 31 августа. Уточняется, что самый дешевый лот – земельный участок в Полтавской области за 101,03 тыс. грн, а самый дорогой – дом культуры в Киеве за 66,4 млн грн.

Согласно сообщению, Укргазбанк с начала сотрудничества СЕТАМ в 2016 году успел реализовать имущества на 1,3 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Укргазбанк устроит распродажу на аукционе

pixabay.com

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 июля 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (156,673 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, оператор почтовой связи Укрпочта планирует продать свой главный офис в Киеве по улице Крещатик, 22. Ориентировочная стоимость – 1 млрд гривен.

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