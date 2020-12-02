Суд восстановил градостроительные условия скандальному ЖК Подол Град Vintage

Окружной административный суд Киева возобновил действия градостроительных условий и ограничений (ГУО) застройки земельного участка на ул. Вознесенский спуск, 28-30 в Подольском районе столицы, отменив решение главного инспектора строительного надзора департамента ГАСИ.

Как сообщают "Наші Гроші", эти ГУО были выданы 25 сентября в 2012 году заказчику строительства – Киевскому учебно-производственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для строительства жилого дома с подземным паркингом на участке площадью 0,57 га.

Однако, инспектор ГАСИ эти ГУО отменил, поскольку намерения застройки противоречат Генплану столицы. Согласно функциональному назначению земли, это территория общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки. Кроме того, было обнаружено несоответствие высоты застройки, которая не может превышать 27 метров в этом ареале. Об этом также было указано в историко-градостроительном обосновании. Но в выданных ГУО допустимая высота объекта превышала эту норму.

УТОС решение ГАСИ обжаловал в суде. Одним из аргументов стал тезис о том, что застройщики не несут ответственности, поскольку ГУО предоставил им уполномоченный орган КГГА. Рассмотрев дело, ОАСК признал противоправным решение департамента ГАСИ. Ссылаясь на данные госкадастре и госакт на землю, ОАСК пришел к выводу, что участок относится к землям жилой и общественной застройки, а намерения застройки соответствуют Генплана. Следовательно, суд назвал недоказанными и безосновательными ссылки ГАСК на нарушение.

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Тем не менее, согласно данным Градостроительного кадастра Киева, указанный участок является территорией исключительно общественных зданий и сооружений.

Суд также отметил, что застройщик выполнил требования закона и согласовал проектную документацию с органами охраны культурного наследия, получил в этих органах соответствующее разрешение; а также согласовал проектную документацию с Институтом археологии НАН Украины и Украинским обществом охраны памятников истории и культуры.

В связи с этим суд пришел к выводу, что ГАСИ, решив отменить ГУО, вышла за пределы своих полномочий при отсутствии законных оснований.

Согласно данным НЕРУХОМІ, по адресу Вознесенский спуск, 28-30 строится ЖК Подол Град Vintage. Как выяснили эксперты, разрешение предоставлено на застройку только одного земельного участка из двух. Второй – фактически занят самовольно.