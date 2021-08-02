Суд разрешил компании племянника Юрашева строить ЖК на Кудряшова

Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета в части утверждения детального плана территорий по улице Кудряшова, 14а.

Как сообщают "Наші Гроші", об этом свидетельствует решение суда от 22 июля. Иск об отмене ДПТ подало ООО Производственно-коммерческая фирма "Сервисшина" ЛТД. Фирма заявила, что Департамент градостроительства КГГА в течение четырех лет неоднозначно трактует функциональное назначение участка площадью 0,39 га по указанному адресу, находящегося в аренде общества. Так, компания говорит, что обращалась за градостроительными условиями и ограничениями для застройки, и получала отказ.

Описание: Суд поддержал позицию застройщика Источник: pixabay.com Alt:

Киевсовет и Департамент против иска фирмы отрицали. В частности, Киевсовет в суде заявил, что в соответствии с градостроительной документацией 90% площади указанного участка отнесены к территории зеленых насаждений общего пользования.Рассмотрев доводы сторон, ОАСК полностью удовлетворил иск "Сервисшины".

Суд усматривает, что ДПТ определяет функциональное назначение территории, находящейся в аренде истца по ул. Кудряшова, 14а, как зеленые насаждения общего пользования, в то время как по данным Генерального плана города Киева, говорит суд, такая территория по функциональному назначению частично отнесена к территориям коммунально-складских, а частично к территориям жилой многоэтажной застройки. Более того, наличие на таком участке зеленых насаждений документально не подтверждается, добавил суд.

"Сервисшина" является собственником нежилых зданий лет. А, Б, В общей площадью 650,7 кв м на ул. Кудряшова, 14-А. Здания расположены на коммунальном участке площадью 0,39 га. Этот участок "Сервисшина" получила в аренду на 10 лет в 2004 году для реконструкции существующей станции технического обслуживания под торговые и складские здания и сооружения с последующей эксплуатацией и обслуживанием. В 2016 году договор аренды был возобновлен еще на 10 лет.

Известно, что фирма пыталась изменить целевое назначение участка - под жилищное строительство. Так, в декабре 2016-го Департамент градостроительства согласовал соответствующий проект землеустройства, а также подготовил проект решения Киевсовета об изменении целевого назначения участка на ул. Кудряшова, 14а, который передал на рассмотрение совета. Однако, в октябре 2017 года Управление правового обеспечения деятельности Киевсовета предоставило рекомендации, согласно которым этот проект вернули на доработку.

В дальнейшем, уже в 2019 году, "Сервисшина" обращалась в Департамент градостроительства с заявлениями о выдаче градостроительных условий и ограничений застройки участка по ул. Кудряшова, 14а для реконструкции существующей станции технического обслуживания под жилой комплекс с паркингом. И получало отказа, в частности, из-за несоответствия намерений застройки градостроительной документации, согласно которой - это преимущественно территория зеленых насаждений общего пользования.

Отметим, что с 2017 года категорически против строительства многоэтажного жилого комплекса на ул. Кудряшова, 14а выступали киевляне.

Согласно данным портала YouControl, бенефициаром является компания "Севен Хиллс Менеджмент Лимитед", основатель которой – Андрей Манжелей. По данным СМИ, Манжелей является племянником миллиардера Леонида Юрашева, входящего в рейтинг Forbes "Крупнейшие рантье Украины". Ему принадлежат четыре киевских отеля: две "пятерки" – InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv, две "четверки" – Riviera House и Alfavito.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за плохой работы ливневой канализации во время непогоды затопило часть улицы Кудряшова. Это произошло как раз возле участка, где Интергал-Буд возводит жилой комплекс CITY HUB.