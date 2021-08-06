Столичная прокуратура хочет отсудить помещения возле цирка

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Столичная прокуратура обратилась в суд, требуя вернуть Киеву нежилые помещения в центре города по улице Златоустовской 2/4 в Шевченковском районе – недалеко от здания цирка.
Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, в пресс-службе правоохранительных органов.
Подчеркивается, что площадь указанных помещений – 171 "квадрат", а стоимость превышает 3 млн гривен. Как выяснили в прокуратуре, в 2018 году право собственности на коммунальное имущество было зарегистрировано за физическими лицами на основании несуществующих правоустанавливающих документов и ничтожных сделок.
Проведя расследование, прокуратура Киева обратилась в Шевченковский райсуд с иском, в котором требует отменить решения о госрегистрации права собственности на недвижимое имущество за частными лицами.
По иску прокуратуры суд открыл уголовное производство.
Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно Днепровская окружная прокуратура Киева вернула в госсобственность две квартиры общей стоимостью около 7 млн гривен, которыми завладели мошенники. Изначально эти квартиры были куплены Министерством финансов и потом переданы для нужд Министерства иностранных дел и Государственной фискальной службы.
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