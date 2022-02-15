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Стоимость "Большевика" занизили больше чем в 3 раза – ГБР

Владимир Гришенко 15.02.2022 16:28

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Стоимость "Первого киевского машиностроительного завода" (бывшего "Большевика") должна была составить ориентировочно 4,5 млрд гривен, однако в ходе аукциона его продали по значительно заниженной стоимости.

Об этом сообщают "Наші Гроші", ссылаясь на письмо Главного оперативного управления Госбюро расследований.

Описание:

Завод "Большевик"

Источник:

mc.today

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Как отмечается в документе, победитель аукциона кроме самого предприятия и зданий, фактически получил 35 гектаров земли с удобным расположением в Киеве. Занижение стоимости акций позволило установить их стартовую стоимость на уровне 1,39 млрд грн. Впоследствии предприятие продали за 1,43 млрд гривен.

Согласно постановлению следователя, 44 объекта недвижимости на территории "Большевика" признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ГБР расследуют вероятность незаконного отчуждения завода из госсобственности по заниженным ценам, что нанесло ущерб экономике Украины. В связи с этим суд арестовал 100% акций завода, который купил консорциум инвесторов в составе компании UDP (собственник – Андрей Иванов) и А Девелопмент (Алексей Баранов). Также расследуется факту возможного злоупотребления со стороны служебных лиц Фонда госимущества.

В свою очередь в СМИ фигурировала версия о возможности сговора участников во время проведения аукциона.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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