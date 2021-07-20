Срезанные липы на Подоле: в компании опровергли информацию

Ранее НЕРУХОМІ, как и другие СМИ, ссылаясь на заявление депутата Киевсовета Григория Маленко, сообщали, что по улице Кирилловской, 33а в Подольском районе Киева компания "Альфа-Недвижимость" установила строительный забор, при этом срезав несколько лип и разрушив клумбы. Однако, в компании "Альфа-Недвижимость" опровергли это и сообщили, что деревья они не спиливали, клумбы не уничтожали, а на участке поставили не строительный, а декоративный забор.

В компании опровергли и то, что у них нет контрольной карточки на временное нарушение благоустройства. В качестве доказательства они продемонстрировали документ, а ситуацию объяснили тем, что сайт КП "Киевблагоустройство" не работает и на нем нельзя достоверно проверить наличие той или иной информации.

Описание: Источник: nerukhomi.ua Alt:

НЕРУХОМІ решили разобраться в ситуации и убедились, что на участке действительно стоит декоративный забор, следов разрушенных клумб и спиленных деревьев здесь нет, строительные работы не ведутся.

Описание: Источник: nerukhomi.ua Alt:

Описание: Источник: nerukhomi.ua Alt:

Описание: Источник: nerukhomi.ua Alt:

Также в компании заявили, что директор ООО "Альфа-Недвижимость" не имеет никакого отношения к скандальному строительству по ул. Волгоградской – на склоне Протасова Яра. НЕРУХОМІ проверяют данную информацию и в ближайшее время проинформируют читателей по этому поводу.