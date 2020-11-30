Состоялся круглый стол относительно работы экспертных организаций в строительной отрасли

27 ноября состоялся круглый стол "Прозрачная деятельность экспертных организаций", организованный Конфедерацией строителей Украины под председательством президента КСУ Льва Парцхаладзе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства ВРУ Елена Шуляк, Вице-президент КСУ Анатолий Беркута, начальник Управления ценообразования, экономики и договорных отношений в строительстве Минрегиона Ирина Пономаренко, Председатель правления Ассоциации экспертов строительной отрасль Игорь Власенко, члены КСУ, представители общественности и ряда экспертных организаций.

Вопросы, которые обсуждались участниками: аккредитация экспертных организаций, сертификация экспертов, экспертиза проектов, деятельность экспертных организаций.

Один из главных проблемных вопросов, ставший предметом обсуждения – это отсутствие рабочего механизма лишения аккредитации и четких критериев за что лишать права на ведение деятельности экспертных организаций.

В рамках реформы строительной отрасли, которая направлена на либерализацию разрешительных процедур, возникла необходимость усилить ответственность архитекторов и особенно экспертных организаций.

Ведь большое количество организаций и экспертов штампуют и "продают" отчеты с грубыми нарушениями. Чаще всего подделывают подписи и печати как самой экспертной организации, так и экспертов. При экспертизе сметы исполнители не проверяют объемы работ, технологии и др.

Елена Шуляк отметила необходимость максимально прописать, что конкретно проверяют при осуществлении экспертизы, а также разграничить полномочия ГАСИ и экспертов. Так как, при наличии положительного экспертного отчета, ГАСИ еще раз проверяет проект на соответствие ГСН при выдаче разрешения. Кроме того задала вопрос, который должен быть урегулирован на уровне закона, а что - разрабатываться Минрегионом на уровне постановлений, приказов, инструкций.

"Есть добропорядочные организации и недобросовестные, которые за несколько тысяч могут подписать отчет", - отметила нардеп.

Анатолий Беркута выразил позицию, что если бы все выполняли, то, что прописано в нормативно-правовой базе, то у нас бы не возникало никаких вопросов.

"Проблем не вижу", - отметил бывший заместитель председателя Минрегиона. И напомнил о приказе от 15.08.2017 № 204. Им утверждены Критерии, которым должны соответствовать экспертные организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства, в частности, о необходимости организациям иметь специалистов по всем разделам проектной документации.

Описание: Проблемы в строительной отрасли рассмотрели во время круглого стола источник: pixabay.com Alt:

Во время возникшей между участниками круглого стола дискуссии, было выявлено, что существующий законодательный механизм (когда функция проверки экспертной организации возложена на ГАСИ, а лишение права на осуществление экспертной деятельности на Комиссию при Минрегионе) не работает.

При этом, 27.08. 2020 такими полномочиями с лишением права наделен и сам Минрегион, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26.08.2020 №752, так в случае установления несоответствия экспертной организации определенным критериям сведения о такой организации исключаются Минрегионом из Реестра строительной деятельности и из указанного перечня на портале электронной системы.

Однако, определенные критерии, не охватывают нарушения, которые могут совершаться экспертной организацией и экспертами.

При этом ежеквартальные отчеты экспертных организаций, поступающих в Минрегион не дают возможности установить качество проведенных экспертиз и выявить нарушения в этой сфере, отметила Ирина Пономаренко из Минрегиона, которая занимается рассмотрением указанных отчетов. И подчеркнула, что Министерством готовится ряд нормативно-правовых актов, где будут более жесткие требования к экспертным организациям и сертифицированных специалистам (экспертам).

Игорь Власенко, председатель правления Ассмоциации экспертов строительной отрасли, привел наиболее распространенные виды нарушений, а также предложил разделить нарушения по результатам и субъектам совершения:

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Им также была озвучена идея о предоставлении полномочий Ассоциации рассматривать обоснованные жалобы от физических и юридических лиц по поводу нарушений, допущенных экспертами. Ведь, при рассмотрении жалобы есть возможность выносить положительное или отрицательное решение, что в дальнейшем может быть предметом обжалования в суде (сейчас, Ассоциация рассматривает только акты ГАСИ о нарушениях экспертов, которых поступило всего около двух десятков и оформлены с нарушением норм законодательства).

Берендеевой Еленой, председателем ГП "Укрбудэкспертизы" отмечена необходимость признания обязательным ГСТУ "Указания по организации проведения экспертизы проектной документации на строительство", которое сейчас имеет рекомендательный характер. Идея была поддержана участниками круглого стола.

Вследствие обсуждения посчитали необходимым выработать идею по урегулированию проблемных вопросов деятельности экспертных организаций для разработки общей позиции и предоставление рекомендаций Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной развитию и градостроительству ВРУ, Минрегиону.

Введение реальной ответственности как экспертных организаций так и экспертов, а также действенного механизма лишения права на осуществление деятельности участников в случае нарушения норм законодательства, является гарантией качественного строительства и комфортного проживания жителей. Ведь, даже не реформируя глубоко строительную отрасль, обеспечение надлежащего выполнения своих функций и обязанностей всеми участниками строительства является залогом создания безопасной среды и достойных условий проживания всего общества.