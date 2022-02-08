Скандал с университетом Зеленского: архитекторы против сноса павильонов

Украинские архитекторы призывают остановить демонтаж павильона №19 на ВДНХ в Киеве, где идет строительство Президентского университета.

Об этом во вторник, 8 февраля, написала заместитель главы Архитектурной Палаты Анна Курий у себя в Facebook.

По ее словам, накануне провела экстренное совещание дисциплинарная комиссия АП НСАУ, главная цель которого – остановить демонтаж модернистского здания павильона и сохранить целостность ансамбля национального комплекса. На встречу также пригласили заказчика строительства и архитектора проекта, однако те проигнорировали.

Описание: Здесь хотят строить Президентский университет Источник: facebook.com/anna.kyrii Alt:

Курий подчеркнула, что на имеющихся презентационных материалах концепции развития ВДНХ на 40 лет от 2017 года земельный участок действительно предусмотрен под образовательный кластер, но здание павильона №19 на нем присутствует. То есть, решение о демонтаже павильона не входило в концепцию, представленную общественности. При этом разработка проекта строительства осуществлялось без проведения архитектурного конкурса на лучшее проектное решение. Также публично было указано, что речь идет не о демонтаже, а реконструкции павильона. По факту же наблюдается полный снос здания.

"Проектные материалы реконструкции или строительства нового объекта в открытом доступе найти не удалось. Имеются только визуализации", - отмечают архитекторы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, создание университета на ВДНХ осуществляется в рамках стратегии развития сбалансированного мультифункционального пространства, которая была разработана несколько лет назад. Однако в последнее время распространяется информация, что след за строительством университета здесь начнут строить жилые комплексы. Между тем в Минобразования эту версии категорически опровергли. О необходимости создания такого университета говорил президент Украины Владимир Зеленский.