Шмыгаль отчитался о росте производства строительной продукции

В Украине выросло производство строительной продукции в сентябре по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Facebook.

Глава правительства уточнил, что производство стройматериалов в сентябре по сравнению с августом выросло на 18,3%, а по сравнению с сентябрем 2019 году рост составил 12,5%.

Он подчеркнул, что ключевой причиной такого роста было значительное увеличение объема строительства "инженерных сооружений", то есть строительства дорог в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Такие цифры - это свидетельство, что программа действительно эффективна и стимулирует восстановление экономики", - подчеркнул премьер.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, глава государства Владимир Зеленский подписал закон о качестве строительной продукции 30 сентября. Как подчеркнули в Офисе президента, этот документ позволит реализовать в украинском законодательстве положения регламента ЕС о качестве стройматериалов.

Предполагается, что с помощью нового закона удастся повысить безопасность и надежность зданий в Украине, наладить взаимосвязь нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.