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СБУ выявила махинации с землей под Киевом на 700 млн гривен

Владимир Гришенко 22.12.2021 16:00

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Под Киевом разоблачили чиновников одного из поселковых советов на махинациях с землей под застройку в Обуховском районе, ущерб от которых исчисляется в сотнях миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, чиновники в 10 раз занижая стоимость земли, продавали ее подконтрольной частной компании. В итоге нанесенный ущерб оценивается в 700 млн гривен.

В схему был привлечен субъект оценочной деятельности, который делал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно этому документу стоимость земель была значительно меньше реальной. В итоге чиновники поселкового совета продали 7 участков, общей площадью около 26 гектаров. В бюджет были уплачены лишь 55 млн гривен. По экспертной оценке, за такую землю можно было выручит около 800 млн гривен.

Описание:

СБУ провела серию обысков

Источник:

ssu.gov.ua

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В рамках дела сотрудниками правоохранительных органов было проведено 26 обысков, в ходе которых изъяли документацию о продаже земельных участков и финансовые записи. Было возбуждено уголовное дело по статье о растрате имущества.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн. СБУ задокументировала еще на стадии вывода земельных участков и пресекла данное преступление.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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