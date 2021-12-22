СБУ выявила махинации с землей под Киевом на 700 млн гривен

Под Киевом разоблачили чиновников одного из поселковых советов на махинациях с землей под застройку в Обуховском районе, ущерб от которых исчисляется в сотнях миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, чиновники в 10 раз занижая стоимость земли, продавали ее подконтрольной частной компании. В итоге нанесенный ущерб оценивается в 700 млн гривен.

В схему был привлечен субъект оценочной деятельности, который делал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно этому документу стоимость земель была значительно меньше реальной. В итоге чиновники поселкового совета продали 7 участков, общей площадью около 26 гектаров. В бюджет были уплачены лишь 55 млн гривен. По экспертной оценке, за такую землю можно было выручит около 800 млн гривен.

Описание: СБУ провела серию обысков Источник: ssu.gov.ua Alt:

В рамках дела сотрудниками правоохранительных органов было проведено 26 обысков, в ходе которых изъяли документацию о продаже земельных участков и финансовые записи. Было возбуждено уголовное дело по статье о растрате имущества.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн. СБУ задокументировала еще на стадии вывода земельных участков и пресекла данное преступление.