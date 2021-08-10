Земля под Киевом существенно подорожала и это еще не предел

Стоимость земельных участков в Киевской области за последние 7 месяцев выросла до 18%, и до конца года тенденция на рынке может сохраниться.

Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, сообщили в пресс-службе АСНУ.

Согласно проведенному анализу рынка, больше всего цены изменились на участки, которые располагаются до 20 км от столицы. Основной популярностью пользуются участки площадью в 10-15 соток, расположенные вблизи водоемов или лесов. Так, средняя стоимость земли достигла 27 тысяч гривен за гектар. По количеству заключенных сделок, во втором квартале 2020 года наблюдался 20% рост по сравнению с первым. Также по прогнозам риелторов есть все предпосылки ожидать что спрос на землю будет расти и в дальнейшем.

Описание: Земля под Киевом подорожала Источник: pixabay.com Alt:

По словам Питы, большинство сделок были совершены с целью инвестиций, а из-за очередного карантина и проблем с экономикой, до конца года количество инвестиционных сделок может вырасти еще на 5-10%, поскольку украинцы будут искать возможности обезопасить свои активы. До конца года фактически будет сформирована максимальная цена на землю под застройку и в течение первой половины 2022-го ценовые колебания будут уже не такими значительными.

За месяц работы рынка земли были заключены сделки на общую сумму в 210 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада в ходе заседания в четверг, 18 июня, приняла за основу законопроект №5248, который вводит одновременный переход прав на земельный участок в случае приобретения объекта жилой недвижимости на нем.