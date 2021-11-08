Застройщики на рекламе ЖК потеряли свыше 30% вложенных средств

В прошлом году строительные компании израсходовали на рекламу до 1,3 млрд гривен, а из-за малоэффективного маркетинга потеряли по меньшей мере около 30% вложенных средств.

Соответствующие данные приводит UBR, ссылаясь на исследования различных агентств.

Описание: Подсчитали потери застройщиков на рекламе ЖК Источник: pixabay.com Alt:

Как выяснили в Media First Ukraine, в 2020 году на рекламу в офлайне застройщики потратили порядка 350-400 млн гривен. В то же время на рекламу в интернете израсходовали порядка 600-800 млн гривен, сообщает агентство SvitSoft. Компания Adress.ua выяснила, что компании часто использовали для рекламы жилых комплексов социальные сети: Facebook, Viber, Telegram, Instagram.

В Министерстве юстиции сообщают, что это помогло заключить порядка 30 тысяч сделок на рыке первичной недвижимости. В основном сделки заключались в сегментах "эконом" и "комфорт". При этом потери участников строительного рынка из-за неэффективного маркетинга только в столичном регионе эксперты оценили на уровне 350-700 млн грн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в последнее месяцы активность покупателей на вторичном рынке Украины начала постепенно угасать, снизившись в самых крупных городах до 10%. В Ассоциации специалистов по недвижимости подчеркнули, что спад активности привел к стабилизации цен на жилье в мегаполисах. Популярностью на рынке пользуются по-прежнему небольшие квартиры, площадью до 50 "квадратов" с удобным расположением.