Застройщик ODG Development наращивает мощности строительства

На объектах застройщика ЖК Orange Park и клубной резиденции O'Club в этом году будет работать рекордное количество рабочих и подрядчиков, а автопарк компании пополнится современной техникой.

Об этом рассказала коммерческий директор ODG Development Леся Глущенко, сообщили в пресс-службе девелопера.

По ее словам, указанные факторы позволят удерживать необходимый темп строительства для обеспечения современных потребностей рынка жилья.

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"Безусловно, качество строительства и соблюдение сроков ввода в эксплуатацию являются одними из главных моментов наших будущих резидентов. И компания ODG Development всегда придерживается взятых на себя обязательств. Вскоре мы вводим в эксплуатацию еще три секции ЖК Orange Park – энергоэффективные дома полностью готовы к заселению: подключен непосредственно в каждую квартиру газ, обеспечивается звукоизоляция полов, в подъездах установлены фильтры воды. Качество и скорость – это залог нашего проекта, этими кредо мы руководствуемся", – подчеркнула Глущенко.

Представители девелопера отметили, что несмотря на сложную экономическую и ситуацию в стране, на рынке недвижимости по-прежнему наблюдается высокий спрос на жилье. Вероятно, этому могла поспособствовать постоянная стабильная активность строительства, значительный опыт компании и привлекательные предложения для будущих жильцов. А эффективное управление активами гарантирует стабильность финансирования строительства.

"Текущая цена за квадратный метр имеет тенденцию к постоянному росту как путем естественного цикла строительной готовности, так и за счет роста себестоимости строительства. Если в начале 2020 года стоимость квадратного метра "на котловане" была около 18 000 грн/м2, то в начале 2022 года – уже 25 000 грн/м2, почти на 40% за 2 года выросла цена. То есть, 20% в год. И эта тенденция будет повторяться", – отметила коммерческий директор ODG Development.

Она считает, что чем раньше купить недвижимость, тем доступнее будет ее приобретение. Кроме того, по словам Глущенко, сейчас можно приобрести жилье с удобными вариантами рассрочки, поэтому каждый может выбрать самый комфортный вариант. А за ходом работ на стройке можно наблюдать в режиме онлайн.