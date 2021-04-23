Зарубежный опыт REAL ESTATE: недвижимость в Швеции – рай для интровертов

Швеция – страна, которая подарила миру множество полезных и интересных вещей. Например, в этой стране разрабатываются автомобили марки Volvo и мебель IKEA. Именно шведские разработчики создали популярные игры Battlefield и Minecraft. Эта страна славится стабильной экономикой, отсутствием внутриполитических конфликтов и высоким уровнем жизни населения.

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А что там у них с недвижимостью

Стоимость недвижимости в Швеции высокая, особенно в Стокгольме, но все объекты имеют отличное состояние. А чтобы пробрести или арендовать понравившийся дом, люди готовы ждать годы.

НЕРУХОМІ расскажут об особенностях покупки недвижимости в этой стране, чтобы время от времени наведываться в Швецию для сезонного проживания, а на время своего отсутствия сдавать жилплощадь в аренду.

Как и в большинстве других стран, недвижимость в Швеции состоит из квартир и частных домов, первичного и вторичного жилья, а также некоторого количества нежилых помещений. На территории этой страны можно купить и небольшую квартиру в многоэтажном доме, и апартаменты в элитном здании, и пентхаус с видом на море и цветником.

Приобретение жилья в Швеции иностранцами разрешено, однако в этой процедуре есть некоторые особенности. Часть объектов шведской недвижимости продаются на аукционах, поэтому указанные в объявлении цены на них вовсе не окончательны. Если покупатель квартиры пожелает осуществить в ней перепланировку, необходимо будет получить разрешение. Покупатель шведской недвижимости обязан ежегодно платить налог на нее, к тому же купленную в этой стране квартиру нельзя завещать кому-либо. В Швеции после смерти владельца квартиры она либо выставляется на продажу, либо передается какой-нибудь шведской семье, нуждающейся в жилье.

Для того, чтобы купить квартиру в Швеции, необязательно выкладывать всю сумму. В ряде европейских стран более 80% квартир покупаются за счет ипотечного кредита и начального взноса покупателя (примерно 10-15% стоимости жилья). Однако клиенту шведского банка, в котором он берет ипотеку, согласно закону, необходимо перевести все свои средства в данное финучреждение и застраховать свою жизнь. В Швеции квартиры продаются и в Стокгольме, и в Гетёборге, и в других городах.

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Все сделки с куплей-продажей шведской недвижимости происходят с посредничеством риелторов, а во время подписания договора должны присутствовать два свидетеля. Покупателю квартиры в Швеции придется ежемесячно платить за свет, вывоз твердых бытовых отходов и ежегодно оплачивать страховку своей жилплощади.

Топ-20 удивительных фактов о Швеции

1. По количеству выданных патентов гражданам, Швеция занимает первое место в странах Евросоюза. Шведы придумали трехточечные ремни безопасности, которые спасли немало жизней, а также разводной ключ и ходунки для малышей.

2. Шведы никогда не делили людей в обществе на категории. То есть, все обращаются друг к другу только по имени, неважно какой у собеседника статус. Отсутствие иерархии порой сильно удивляет, когда студент первого курса может обратиться к преподавателю, как к другу.

3. Шведы очень деликатные люди и они никогда не ведут себя бестактно. Если был задан вопрос и человек на него не ответил, значит повторно его не озвучат, ведь вопрошающий понимает, что отвечать не хотят.

4. У каждого жителя Швеции есть свой календарь с запланированными делами. Отмечаются не только дела по работе, но и личные задачи, например, встреча с друзьями или поездка к родственникам.

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5. В Швеции никогда не задают личных вопросов, например, кем новый сотрудник работал на прошлой работе и как у него обстоят дела с супругом или супругой. Всё это под запретом, ведь лезть в личную жизнь нельзя.

6. Коренные шведы не любят много болтать. Даже если люди близки и долгое время не встречались, то они не будут говорить без умолку при встрече. Продолжительная пауза при встрече не считается чем-то плохим.

7. Шведы уважают личное пространство и никогда его не нарушают. Если попытаться заговорить с незнакомым прохожим, то есть вероятность, что он впадет в ступор и даже не сможет ответить на заданный вопрос, ведь такое здесь редкость.

8. Шведы имеют странный обычай, для масла тут специальный нож и он общий. Выполнен нож из пластика или древесины, перекладывать его в свою тарелку или пользоваться им в других целях — нельзя, это может обидеть присутствующих.

9. Шведы обожают спорт и здоровый образ жизни, поэтому это отличный способ найти новых друзей. Достаточно начать посещать спортивные залы или делать пробежки в определенное время, чтобы сблизиться с обществом.

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10. Шведы очень любят свои семьи и детей в особенности. Поэтому сотрудникам разрешают брать отпуска по уходу за ребенком на любой срок, при этом сохраняется 80% выплата заработной платы.

11. В Швеции редко кто приобретает стиральную машину. Здесь развиты общественные прачечные внутри домов, правда, после стирки придется прибрать за собой, прочистив клапаны и фильтры, иначе можно получить массу неприятных обращений от других людей.

12. У работников в Швеции есть свой собственный перекур — фика. Это перерыв на прием чашечки кофе, шведы настолько любят эту процедуру, что даже не отвечают на звонки во время фики, за это никто не ругает.

13. Все крупные организации в стране работают строго по расписанию. Выбраться в магазин или банк поздно вечером не получится. А в конце лета вообще многие организации закрываются, и работники уходят в отпуск.

14. Контактные данные любого шведа можно легко найти, они доступны для общественности. Можно просто попросить любого сотрудника организации выдать номер телефона или электронную почту человека и он это сделает.

15. Шведы очень терпеливы в очередях, чем порой пользуются иностранцы. В стране множество очередей и все её соблюдают, но стоит занять чьё-то место, никто и слова не скажет. Хотя таких наглецов проклинают в душе и явно ненавидят, но молчат, ведь не говорить же с незнакомцем.

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16. Шведы практически отказались от наличных денег. Даже покупка какой-нибудь мелочи в стране потребует наличия пластиковой карты. Монеты всё ещё в обиходе, но они необходимы лишь для оплаты в специальных автоматах.

17. Шведы привыкли уходить с работы точно в указанное время. Если офис заканчивает работу в 17:00, значит он будет пуст к этому времени. Сотрудники с маленькими детьми могут покидать работу раньше, об этом даже не нужно предупреждать руководство.

18. Оказавшись в Швеции очень сложно найти себе друзей в обычной жизни. За годы в этой стране максимум чего можно добиться от соседей или коллег, это "здравствуйте" и "до свидания". Шведы очень трепетно относятся к выбору человека в друзья.

19. Шведы очень пунктуальный народ, если кто-то опоздает на встречу, то этому человеку никто не будет доверять. Даже обычные встречи друзей подразумевают приход вовремя, а не позже или раньше.

20. Шведы очень стеснительный народ, а может и чересчур культурный. Когда что-то выведет шведа из себя, он не покажет виду, что зол. Однако он обязательно выскажет все, что думает в электронном виде, раньше это делали при помощи бумажных писем.

Швеция – удивительная и своеобразная страна, которая полна своих особенностей. Она идеально подойдет людям, не желающим часто вступать в контакт с окружающими.