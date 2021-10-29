Вступил в силу закон о переходе прав на участок и недвижимость на нем

В Украине со вчерашнего дня, 28 октября, вступил в силу закон об одновременном переходе прав на земельный участок и недвижимости на нем и наоборот.

Как сообщает Офис противодействия рейдерству, данный закон направлен на урегулирование одновременного перехода права частной собственности/права пользования земельным участком, на котором размещен объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства. Он устанавливает обязательное одновременное оформление прав на земельный участок в связи с переходом прав на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), который на нем расположен, а также обратный порядок.

Так, документом вносятся изменения в статьи Земельного и Гражданского кодексов, в законы про аренду земли и ипотеку. Он устанавливает, что предметом сделки по переходу права собственности на недвижимость должен стать также и земельный участок. Однако это не распространяется на сделки с жильем в многоквартирных домах, а также на участки, которые находятся в коммунальной или государственной собственности.

Этот закон должен убрать правовую неопределенность в вопросах, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада 18 июля приняла за основу законопроект №5248 об одновременном переходе прав на земельный участок и объект жилой недвижимости на нем, а 8 сентября парламентарии проголосовали во втором чтении и в целом за этот документ. Его разработал депутат Игорь Фрис в соавторстве с другими нардепами.

По его словам, земля и недвижимость на ней, должна рассматриваться как одно целое. " Мы сделали, что и земля, и недвижимое имущество, которое на ней расположено, должны быть предметом договора купли-продажи, или дарения, или мены. Не может быть земли без дома, и дома без земли", - прокомментировал он, добавив, что документ не относится к регуляции земель сельхоз назначения.