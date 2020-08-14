В Украине выросли цены на загородную недвижимость

В Украине цены на загородную недвижимость выросли по итогам первого полугодия на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом в пятницу, 14 августа, сообщили в консалтинговой компании NAI Ukraine.

В исследовании компании идет речь, что средняя цена на квартиры в высотных домах столицы варьируется в приделах $980 за квадратный метр. При этом цены на загородные коттеджи варьируются от $480 до $1,2 тыс. в зависимости от района, на таунхаусы и дуплексы – от $500 до $630/кв. м. (речь о первичном жилье, без отделки).

По данным NAI, объем введенного нового жилья в пригородах Киева составил 380 тыс. кв. м по итогам первого квартала, превышая при этом показатели столицы. Согласно прогнозу компании, темпы введения нового жилья могут вырасти до 15%, несмотря на приостановку стройработ на ряде объектов.

Почем недвижимость в пригороде pixabay.com

"По оценкам застройщиков, около 50 ЖК в Киеве и области приостанавливали работы на период карантина. Но уже в мае большинство застройщиков стали возобновлять свою работу. Рынок постепенно восстанавливается, хоть мы и видим продление сроков сдачи проектов", - указано в отчете.

В структуре нового предложения, по-прежнему, преобладают одно- и двухкомнатные квартиры, а также коттеджи до 250 кв. м и таунхаусы до 200 кв. м в классе "комфорт". Около 44% введенных проектов располагаются в Киево-Святошинском районе.

Темпы продаж на рынке загородной недвижимости Киевской области по итогам 2020 года с учетом периода карантина сократятся на 5% по сравнению с показателем 2019 года, однако в дальнейшем рост восстановится, считают в консалтинговой компании.

Основными трендами на рынке загородной недвижимости NAI называет застройку типа "город в городе" с развитой инфраструктурой, спрос на квартиры повышенного комфорта, а также рост популярности коттеджной застройки и таунхаусов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Госстата, в период апрель-июнь 2020 года стоимость квартир в Украине возросла на 8,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.