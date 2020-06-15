В Украине упрощен срок регистрации земельных участков

17:13, 15.06.2020 5011

В Украине упростили процесс регистрации земельных участков, при этом срок регистрации сократили до 7 рабочих дней.

Об этом сообщила пресс-служба Госгеокадастра.

"Срок осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности не будет превышать семь рабочих дней (ранее 14 дней) со дня регистрации заявления. Такой порядок будет действовать в течение двух лет", – отметили в ведомстве.

Как изменится регистрация земельных участков
pixabay.com

В Госгеокадастре заявили, что документ разработан для повышения уровня доступности, открытости и прозрачности при предоставлении государственной услуги по госрегистрации земельного участка.

В связи с нововведениями, решения о регистрации земельных участков в Украине будут приниматься любыми государственными кадастровыми регистраторами, которых определит система Государственного земельного кадастра по принципу случайности.

Предусматривается уменьшение количества необоснованных отказов, из-за которых заявителям приходилось неоднократно обращаться через Центры предоставления админуслуг к регистраторам.

Также изменения предусматривают представление документов для проведения/получения результатов государственной экспертизы землеустроительной документации в электронном виде.

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