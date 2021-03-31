В Раде хотят отменить фракционную оценку недвижимости

В Верховной Раде во вторник, 30 марта, зарегистрировали законопроект о ликвидации фракционной оценки. Документ был разработан народным депутатом Алексеем Мовчаном в группе с другими парламентариями.

Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко у себя в Facebook.

По его словам, Украина является едва ли не единственной в мире страной, где вопреки мировым практикам стоимость дома рассчитывается при отдельной стоимости земли и здания на ней. "И оценку делают разные оценщики – отдельно кирпич и отдельно участок", - написал Сенниченко, добавив, что это и является понятием "фракционной оценки".

Он подчеркнул, что кроме того, что настоящая рыночная цена комплекса здания на участке может отличаться от суммы слагаемых кирпича и двора, еще украинцы должны платить дважды за услуги оценки и за два нотариальных договора.

В итоге, чтобы исправить ситуацию был разработан законопроект. По мнению главы ФГИ, у документа есть все шансы быть рассмотренным и утвержденным уже в этом году.

"Будет сделан еще один шаг к справедливому ценообразованию на рынке недвижимости Украины", - заключил председатель фонда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, оценка целостного объекта в Украине пока регламентируется двумя законами - Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" и Законом Украины "Об оценке земель", которые фактически закрепляют принцип "фракционной" оценки на законодательном уровне.