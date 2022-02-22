В DIM разработали страховой продукт на случай вторжения

Группа компаний DIM представила новый продукт "DIM Страхование", который был разработан совместно со страховой компанией "Инновационный страховой капитал"

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

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Девелопер уточнил, что данный продукт является частью DIM Finance, в него войдут несколько программ. Первая из них – "Страхование инвестиций" – уже начала действовать. Каждый, кто купит недвижимость у застройщика, получает страховой полис добровольного страхования за счет компании. При этом список страховых случаев актуален и довольно широк: включает объявление состояния войны в стране, совершенных в пределах строительства терактов, признание страхователя банкротом, признание банкротом учреждения банка-держателя счета страхователя.

По словам директора по продажам группы компаний DIM Анастасии Беленко, тригером для создания "DIM Страхования" стала ситуация с возможным вторжением в Украину, что вылилось в беспокойство клиентов и их опасения в инвестирование в недвижимость.

"Понимая, что инвестиции нуждаются в благоприятном микроклимате, мы решили запустить страховой продукт для защиты капиталовложений наших клиентов", - добавила она.

Новый продукт на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке недвижимости, он способен улучшить инвестиционные настроения в Украине, считает представительница застройщика.

В свою очередь и.о. главы правления ЧАО "ИНСК" Юлия Носова отметила, что обязанности защиты клиентов являются первоочередными и стратегически важными.