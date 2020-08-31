Умное пространство в ЖК "Новая Англия": без городского шума и посторонних глаз

Умное пространство Smart Garden – инновативная концепция жилого комплекса комфорт-класса НОВАЯ АНГЛИЯ. Суть заключается в объединении домов ЖК общим цокольным этажом – стилобатом, что позволяет создать защищенную от городского шума и закрытую от посторонних глаз территорию. Эксплуатируемая крыша стилобата станет открытым пространством для отдыха и развлечений резидентов жилого комплекса. Под ней – просторный паркинг с лифтовым сообщением к домам.

Smart Garden включает в себя:

аллею фонтанов;

скоростной беспроводной интернет для дел и развлечений, информационно-навигационную систему, уличные скамейки с зарядными станциями для гаджетов, придомовое и уличное освещение с системой питания из возобновляемых источников энергии – солнечных панелей;

площадку с разнообразными игровыми зонами для детей и интерактивные зоны отдыха для взрослых;

внутреннее пространство без автомобилей. Маршруты к жилым домам проложены через стилобатный паркинг, жильцы на лифтах будут подниматься на этажи;

просторное лобби в домах в стиле элегантной неоклассики с трехметровыми потолками, изысканными элементами декора, комфортными диванами, теплыми оттенками стен.

Концепт новых очередей комплекса интегрирован в общую концепцию архитектуры английской неоклассики. Новые архитектурные возможности усилят главную идею жилого комплекса "город в городе". По задумке создателей, Smart Garden станет сердцем города в городе НОВАЯ АНГЛИЯ, где будет создан новый стиль жизни и появятся собственные традиции.

Обычно концептуально-технические решения на базе стилобата используются в домах бизнес-класса. Их разработка и строительство занимает больше времени и требует больше инвестиций в инженерные исследования и архитектурно-дизайнерские расчеты. Резиденты НОВОЙ АНГЛИИ смогут оценить все преимущества новой концепции, купив квартиры по цене жилья в комфорт-классе.

Справка: жилой комплекс НОВАЯ АНГЛИЯ (застройщик Royal House) расположен в Голосеевском районе на улице М. Максимовича, 24, возле метро "Васильковская". 14 домов комплекса выполнены в едином стиле английской неоклассики. Территория закрыта и под охраной. Также на территории комплекса расположены детский садик и школа "Европейский коллегиум".

Дома первой очереди строительства: "Ливерпуль", "Кембридж", "Оксфорд" – уже введены в эксплуатацию и заселены. Дома второй очереди строительства: "Бристоль" и "Бирминген" – сданы в эксплуатацию и частично заселены. Дома "Лондон" (пятая очередь строительства), "Манчестер" и "Брайтон" (четвертая очередь строительства) – сейчас строятся, квартиры доступны к приобретению.